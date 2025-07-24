Анонсирован выход новой гибридной комплектации Tank 500 в России

Такого типа гибрида в российской линейке китайского «рамника» ещё не было.

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Премиальный рамный внедорожник Tank 500 получит в России новую комплектацию с ещё одним вариантом силовой установки. Об этом сказано в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Версия Hi-Charge оснащается подзаряжаемым гибридом, то есть зарядить тяговую батарею, обеспечивающую запас хода до 115 км, можно в гараже от обычной розетки. Подобной архитектуры в российской линейке ещё не было – только классический гибрид, подзаряжаемый лишь в процессе движения машины.

Бензиновый 2,0-литровый двигатель и электромотор в модификации Hi-Charge суммарно выдают 394 силы (750 Н·м крутящего момента), разгон до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды. За переключение передач отвечает 9-ступенчатая гибридная трансмиссия, мощность передаётся на все колёса.

© GWM

В оснащение Tank 500 Hi-Charge входят выдвижные пороги с электроприводом, рейлинги, светодиодные фары с адаптивной функцией, литые 19-дюймовые диски с оригинальным дизайном. Передние и задние сиденья имеют функцию массажа и вентиляции. Также в салоне можно отметить никелированные кнопки управления, двойное остекление с шумоизоляцией, центральный подлокотник второго ряда с сенсорным экраном управления и шторки с электроприводом на заднем ряду сидений.

«В России старт продаж новой комплектации Tank 500 Hi-Charge запланирован на третий квартал 2025 года», — рассказали в российском офисе Tank.

Hi-Charge станет уже пятой комплектацией Tank 500 на отечественном рынке. Adventure, Premium и Blacktrail оснащаются обычным бензиновым двигателем, Urban оборудуется полноценной гибридной установкой (HEV), в которой ДВС и электрический довесок синхронно приводят автомобиль в движение.

Накануне, 23 июля, стали известны подробности о рестайлинговой версии Tank 500. Обновлённый внедорожник получил продвинутую систему помощи водителю, в салоне появились выдвижной экран для пассажиров на заднем ряду и мини-холодильник. Также слегка изменился дизайн кузова. Информации о выходе этой версии в России пока нет.

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