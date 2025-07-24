Популярный в России электромобиль Zeekr 001 превратили в броневик

Необычный электрокар китайской марки обнаружен в Южной Америке.

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Электрический Zeekr 001 впервые сошёл с конвейера осенью 2021 года. За четыре года лифтбек был выпущен в количестве 300 тысяч штук и на сегодняшний день представлен более чем в 40 странах. Но самый уникальный и, можно сказать, единственный в своём роде экземпляр «ноль-ноль-первого» нашёлся в Бразилии, передаёт Fast Technology.

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В латиноамериканской стране построили бронированный электрокар 001. Кузов и шасси автомобиля усилены специальными композитными материалами. Стекла и люк тоже бронированные.

Предполагается, что Zeekr не имеет отношения к модернизации электромобиля. Скорее всего, это «кустарная» работа по личной инициативе владельца. Но учитывая, что Бразилия входит в десятку стран с самым высоким уровнем преступности, решение вполне оправданное.

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В России «электричка» Zeekr 001 продаётся по неофициальным каналам. Это не помешало лифтбеку возглавить рейтинг самых продаваемых батарейных машин в нашей стране в 2024 году с результатом 5096 штук.

Zeekr ведёт переговоры об официальных поставках машин в Россию