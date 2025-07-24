Горьковский автозавод переходит на сокращённую рабочую неделю

Над четырёхдневным режимом работы также раздумывает АвтоВАЗ.

© Роман Яровицын/Коммерсантъ

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) в августе перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю. Причина — значительное падение авторынка, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как отметили на заводе, по итогам первого полугодия 2025 года продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 30%, среднетонажные грузовики «просели» на 40%, а сегмент автобусов и вовсе рухнул на 60%. Переход на четырёхдневку позволит заводу сохранить рабочие места и адаптироваться под текущую ситуацию на рынке.

Пока режим сокращенной рабочей недели распространяется только на последний месяц лета. Дальше завод будет смотреть по обстановке, но сотрудники ГАЗа уже уведомлены о том, что мера может быть продлена.

«При улучшении рыночной ситуации завод вернётся на полную рабочую неделю», — рассказали в пресс-службе ГАЗа.

Несколько дней назад о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю также сообщил АвтоВАЗ. Окончательное решение на заводе пока не принято: в Тольятти изучают ситуацию на рынке и оценивают экономические последствия от потенциальной смены режима работы.

Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии сократились на 28%