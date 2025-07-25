Гибрид вместо электрокара: Lamborghini задумалась о смене концепции Lanzador

Проект первой «электрички» Lamborghini под вопросом.

© Lamborghini

Итальянский производитель роскошных автомобилей Lamborghini может отказаться от выпуска своего первого «чистого» электрокара Lanzador. Модель в любом случае появится в модельном ряду, но, возможно, в виде гибрида, об этом рассказал босс компании Стефан Винкельманн.

Концепт Lamborghini Lanzador был впервые показан ещё в 2023 году. Ожидалось, что купе получит трёхмоторную электрическую установку на 1341 л.с. Но сначала в Сант-Агата-Болоньезе перенесли старт серийного выпуска на 2029 год, а теперь и вовсе призадумались о смене концепции двигателя. Причина — слабый спрос на электромобили в мире.

© Lamborghini

«В ближайшее время мы должны определиться, в каком техническом направлении идти. Возможно, выберем подключаемый гибрид. Окончательное решение пока не принято», — сказал Винкельманн в беседе с CarExpert.

В линейке Lamborghini уже есть несколько полуэлектрических автомобилей: кроссовер Urus и суперкары Revuelto, Temerario. Все эти модели оснащаются подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Изначально дебют электрического Lanzador планировался на 2028 год.

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