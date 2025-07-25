КамАЗ вслед за ГАЗом переходит на четырёхдневный режим работы

Ведущий российский производитель грузовой техники отреагировал на ситуацию на рынке.

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Камский автомобильный завод (КамАЗ) с 1 августа переходит на сокращённую рабочую неделю в связи с падением рынка. Крупнейший производитель грузовой техники в России стал второй отечественной компанией за последние сутки после ГАЗа, объявившей о таких мерах.

По итогам полугодия 2025 года рынок грузовой техники сократился почти на 60%. Продажи самого КамАЗа «просели» на 30%, и чтобы сохранить финансовую стабильность и избежать сокращения персонала, компания из Набережных Челнов приняла решение перейти на четырёхдневную рабочую неделю.

«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», — говорится в заявлении КамАЗа.

Отмечается, что на четырёхдневку перейдут только подразделения КамАЗа, у которых нет полной загрузки. Как долго продлится режим сокращенной рабочей недели, на предприятии не уточнили. В ГАЗе объявили о введении меры на август с возможностью продления, если к началу осени ситуация на рынке коммерческой техники не изменится в лучшую сторону.

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