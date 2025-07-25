АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на три недели

Российский автоконцерн уходит в единый корпоративный отпуск.

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Компания АвтоВАЗ объявила об уходе завода в Тольятти и своих дочерних предприятий на традиционные летние каникулы, которые продлятся с 28 июля по 17 августа. На эти три недели производство автомобилей будет приостановлено.

Как рассказали в представительстве АвтоВАЗа, во время корпоративного отпуска на заводах будут проведены работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования в цехах сварки, сборки и окраски. Также запланирован ряд мероприятий по улучшению условий труда работников — в частности, будет проведён ремонт бытовых помещений.

Приостановка выпуска автомобилей на три недели не повлияет на продажи тольяттинского автогиганта. На складах АвтоВАЗа и площадках официальных дилеров достаточно новых автомобилей. Как рассказал президент компании Максим Соколов на встрече с журналистами на ПМЭФ-2025 в июне, стоки машин Lada составляют около 100 тысяч штук, что вдвое выше нормы. Переизбыток складских запасов связан с падением авторынка в первом полугодии текущего года.

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