Шасси Nissan и мотор Mitsubishi: стала известна дата старта продаж пикапа Oting Z9 в России

Бензиновая «турбочетвёрка» под капотом, «умный» привод и продвинутые системы безопасности.

© OTING

В начале осени 2025 года российская линейка китайских внедорожников пополнится новинкой, причём это будет флагманская модель. Обязательную сертификацию ОТТС (одобрение типа транспортного средства) пикап Oting Z9 уже прошёл, говорится в сообщении дистрибьютора Sinomach Auto, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Z9 построен на базе шасси Nissan Frontier Pro и оборудован двигателем Mitsubishi. Бензиновый турбомотор 2,0 выдаёт 258 л.с. и стыкуется с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Система «умного» привода имеет 12 режимов движения, что делает автомобиль универсальным на любом покрытии. А внушительный дорожный просвет в 240 мм позволяет преодолевать водные препятствия глубиной более 80 см.

© OTING

В оснащение пикапа включены продвинутые системы безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон. Главная дизайнерская особенность Oting Z9 — Z-образная оптика и символ Z на руле.

«Первые поставки пикапов в дилерские предприятия ожидаются в первых числах сентября», — рассказали в Sinomach Auto.

Стоимость флагманского Oting Z9 будет объявлена в день старта продаж. Сейчас самая дорогая модель китайской марки в российской гамме, пикап-хардтоп Palasso, стоит от 3,9 млн рублей.

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