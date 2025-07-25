Kia отзывает в России почти 80 тысяч автомобилей

Обязательному визиту в сервисный центр подлежат кроссоверы Kia Sportage (SLe).

© KIA

Официальный представитель Kia в России, «Киа Россия и СНГ», отзывает 79 884 автомобиля из-за проблем с электрикой. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Обязательному сервисному обслуживанию подлежат кроссоверы Sportage, которые имеют обозначение SLe [сборка в Словакии] и были проданы с 2010 по 2015 годы. Проблема связана с мультипредохранителем HECU (электронный блок управления гидравликой), защищающем электрические цепи автомобиля от короткого замыкания.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, будут приглашены представителями «Киа Россия и СНГ» по электронной почте или телефону в ближайший дилерский центр. В ходе бесплатного ремонта специалисты заменят проблемный компонент и крышку блока предохранителей.

Кроме того, собственники Kia Sportage могут самостоятельно узнать, подпадает ли их машина под отзыв. Сделать это можно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем в рамках отзывной программы.

Состоялась премьера рестайлингового Kia Sportage