Как меняются предпочтения российских автолюбителей от региона к региону. Исследование СберАвто

Изучаем автомобильную карту России.

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В каком регионе России больше всего праворульных машин? Где отечественные и иностранные автомобили пользуются одинаковым спросом? И куда отправиться за «бэушкой» с минимальным пробегом? Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), изучили структуру объявлений по продаже авто онлайн на платформе и собрали срез автомобильных предложений по всей стране.

Центральный федеральный округ: 70% всех объявлений по продаже электромобилей и почти половина от всех гибридов на платформе СберАвто приходится на Москву, Подмосковье и другие центральные субъекты России. Кроме того, в ЦФО самая широкая палитра кузовов, наиболее популярными цветами из которой являются голубой, жёлтый и розовый.

70% всех объявлений по продаже электромобилей и почти половина от всех гибридов на платформе СберАвто приходится на Москву, Подмосковье и другие центральные субъекты России. Кроме того, в ЦФО самая широкая палитра кузовов, наиболее популярными цветами из которой являются голубой, жёлтый и розовый. Северо-Запад: каждое четвёртое объявление о продаже пикапов приходится на этот регион. Ещё на местных дорогах чаще всего по стране встречаются машины в зелёном и синем цветах кузова.

каждое четвёртое объявление о продаже пикапов приходится на этот регион. Ещё на местных дорогах чаще всего по стране встречаются машины в зелёном и синем цветах кузова. Южный федеральный округ: обладатель самого свежего «автопарка». Почти две трети предложений (63%) — автомобили, выпущенные в 2020 году или позднее.

обладатель самого свежего «автопарка». Почти две трети предложений (63%) — автомобили, выпущенные в 2020 году или позднее. Северный Кавказ: каждый второй автомобиль здесь оборудован механической коробкой передач, а 43% всех предложений — новые машины без пробега.

каждый второй автомобиль здесь оборудован механической коробкой передач, а 43% всех предложений — новые машины без пробега. Приволжье: единственный регион, где наибольшим спросом среди новых иномарок пользуется китайская Geely, заметно опережая корейские и японские марки.

единственный регион, где наибольшим спросом среди новых иномарок пользуется китайская Geely, заметно опережая корейские и японские марки. Урал: пример баланса между отечественными и иностранными марками. Lada занимает 40% всех предложений, иномарки во главе с Chery тоже представлены широко.

пример баланса между отечественными и иностранными марками. Lada занимает 40% всех предложений, иномарки во главе с Chery тоже представлены широко. Сибирь: в этом регионе предлагается половина всех праворульных авто, представленных на платформе Сбера. Каждая десятая продаваемая онлайн машина – «праворулька».

в этом регионе предлагается половина всех праворульных авто, представленных на платформе Сбера. Каждая десятая продаваемая онлайн машина – «праворулька». Дальний Восток: единственный регион, где безоговорочным лидером числу объявлений является Toyota, на которую приходится 40% всех предложений. Другие «японцы» Honda и Nissan тоже занимают большую долю на рынке — 15% и 11% соответственно.

Как видим, предпочтения водителей меняются не только от человека к человеку, но и от региона к региону. Автомобильный рынок России — это мозаика из вкусов, привычек, особенностей климата и стиля жизни, и в каждой части страны формируется свой уникальный автопарк.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

СберАвто запустил услугу по заказу автомобиля из-за рубежа