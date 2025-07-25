Будущий покоритель Нюрбургринга: Mercedes-AMG показал суперкар GT Track Sport

Эта машина создана для того, чтобы ставить рекорды круга.

© Mercedes-Benz

Подразделение Mercedes-AMG, специализирующееся на выпуске спортивных автомобилей, заинтриговало поклонников «трёхлучевой звезды» тизером новой модели. Медиаслужба компании опубликовала несколько загадочных фото концепта под названием GT Track Sport.

На одном из тизерных изображений машина скрыта под защитным покрывалом, на других — показана в камуфляжном окрасе, но только крупными планами. Тем не менее на этих планах можно разглядеть длинный передний сплиттер и массивное заднее антикрыло с «лебединой шеей» и концевыми пластинами в стиле гоночных автомобилей класса GT3. Все эти элементы аэродинамики указывают на то, что машина будет предназначена исключительно для трека, как, кстати, и колёса, экипированные спортивными шинами Michelin Pilot Sport.

Впрочем, в Mercedes-AMG и не скрывают трекового характера нового спорткара. И дело не только в говорящем названии Track Sport.

«Этот бескомпромиссный концепт-кар создан для того, чтобы задавать новые стандарты и ставить рекорды круга», — говорится в заявлении немецкой компании.

Технических подробностей пока минимум. В Штутгарте лишь дали понять, что машина получит бензиновый V8. Будет ли эта «восьмёрка» работать в тандеме с электрическим довеском — пока можно лишь догадываться.

Немецкие инсайдеры полагают, что таинственный концепт — это будущее гоночное купе Mercedes-AMG GT3 нового поколения, дебют которого на мировых трассах ожидается в 2027 году. Сейчас GT Track Sport находится на завершающей стадии разработки и, скорее всего, уже в этом году выйдет на трековые испытания.

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