Эксклюзивный McLaren F1 выставили на продажу по рекордной цене

Предыдущий рекорд стоимости McLaren F1 был установлен четыре года назад.

© RM Sotheby’s

Один из самых мощных, быстрых и редких суперкаров McLaren F1 уйдёт с молотка на аукционе RM Sotheby’s. Если автомобиль будет продан по прогнозируемой цене, то станет самым дорогим из всех 106-ти экземпляров, выпущенных британской компанией в 90-х.

McLaren F1 с номером шасси 062 сошёл с конвейера в 1997 году. За 28 лет машина сменила трёх владельцев, но при этом проехала всего 10 460 км, то есть в среднем 373 км в год. Кроме того, буквально в прошлом году суперкар прошёл сервисное обслуживание в официальном центре McLaren: было заменено ветровое стекло, установлен новый аккумулятор и обновлена золотая фольга, которой отделан моторный отсек.

© RM Sotheby’s

Помимо идеального технического состояния, McLaren F1 может похвастать спортивной выхлопной системой, модернизированным кондиционером, доработанным радиатором и алюминиевым топливным баком. Все эти усовершенствования были сделаны специалистами подразделения McLaren Special Operations (MSO), которое занимается персонализацией автомобилей английской марки.

Одним словом, не удивительно, что организаторы торгов запросили $23 млн (1,8 млрд рублей) за данный экземпляр McLaren F1. Торги пройдут в рамках Недели автомобилей в Монтерее, которая состоится с 8 по 17 августа.

На сегодняшний день рекорд стоимости McLaren F1 составляет $20,5 млн (1,6 млрд рублей). За такую сумму экземпляр 1998 года выпуска ушёл с молотка на аукционе классических автомобилей в Пеббл-Бич в августе 2021-го.

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