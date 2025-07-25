В России не станут вводить ограничения для водителей старше 60 лет

Специальных законодательных требований к пожилым автомобилистам не будет.

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Ужесточения правил допуска возрастных водителей к управлению транспортными средствами в России не будет. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

11 июля стало известно, что в Стратегию повышения безопасности дорожного движения на российских дорогах включен пункт, предлагающий ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей от 60 лет и старше. Авторы проекта из Министерства внутренних дел РФ объяснили инициативу тем, что лица преклонного возраста чаще остальных участников дорожного движения становятся виновниками ДТП.

Однако теперь стало известно, что пункт об установлении ограничений для водителей старше 60 лет исключён из проекта.

«С учётом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — сообщила официальный представитель МВД России в своём Телеграм-канале.

Также Ирина Волк отметила, что работа над проектом по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена. Проект, разработанный МВД, нацелен на повышение безопасности на дорогах к 2030 году и на перспективу до 2036-го.

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