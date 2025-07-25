Эксперт спрогнозировал рост авторынка России после понижения ключевой ставки до 18%

Аналитик оценил последствия снижения ставки ЦБ на продажи автомобилей в стране.

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Снижение ключевой ставки является положительным сигналом для отечественного авторынка, уверен глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

На заседании в пятницу, 25 июля, Центробанк принял решение снизить ставку с 20% до 18% годовых. Регулятор уменьшил этот показатель второй месяц подряд. До начала лета ключевая ставка на протяжении семи месяцев держалась на рекордно высоком уровне 21%.

«Снижение ставки в совокупности с большими скидками на автомобили и прочими факторами в ближайшие месяцы будет вести к восстановлению авторынка. Второе полугодие будет существенно лучше первого. Хотя до месячных уровней 2024-го нам ещё очень и очень далеко», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

По данным «Автостата», за первые шесть месяцев 2025 года в России было продано 530 375 новых легковых автомобилей, что на 26,3% меньше в сравнении с этим же периодом год назад.

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