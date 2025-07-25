На заводе УАЗ начнут выпускать китайский пикап под брендом Sollers

Новая сборочная линия готова к запуску в эксплуатацию.

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Ульяновский автозавод (УАЗ) подготовил производственную линию для выпуска нового пикапа Sollers T9. Об этом после визита на предприятие сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Специально для производства нового автомобиля на заводе был построен новый сборочный цех.

«Посетили индустриальную площадку УАЗ, обсудили с руководством модернизацию. Осмотрели линии, где будут выпускать пикапы Sollers ST9», — рассказал чиновник в своём Телеграм-канале.

Рамный Sollers ST9 построен на базе популярного в России «китайца» JAC T9, с которым унифицирован как технически, так и по дизайну. Производство на мощностях отечественного предприятия будет проводиться по полному циклу — со сборкой, сваркой и окраской кузовов.

Ожидается, что серийный выпуск Sollers ST9 начнётся до конца третьего квартала текущего года. Называть точные сроки старта производства и объём выпуска пикапа на УАЗе не стали.

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