Стало известно, сколько седанов Xiaomi SU7 продано в России с начала 2025 года

Популярный в Поднебесной электрокар идёт практически вровень с Tesla Model Y.

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Китайский электрический суперседан Xiaomi SU7 официально не продаётся в России и поставляется на отечественный рынок исключительно по параллельному импорту. Сколько таких машин продано в нашей стране с начала 2025 года?

Как рассказал «Автостат. Инфо», за первые шесть месяцев текущего года россияне купили 127 экземпляров Xiaomi SU7. Стоимость — от 3,5 до 8 млн рублей.

На первый взгляд, объём продаж SU7 совсем маленький. С другой стороны, в контексте рынка электромобилей в России в целом цифры вполне сопоставимые. Например, Tesla Model 3 с начала текущего года продана в количестве 325 машин, а Model Y — 169 единиц. Самая продаваемая «электричка» на российском рынке по итогам прошлого года, Zeekr 001, за первое полугодие нашла 581 владельца.

SU7 — первая модель Xiaomi Auto, подразделения китайского конгломерата, более известного по продажам смартфонов, планшетов, телевизоров и другой электроники. На родине в Китае электрический седан стал настоящим бестселлером: за год с небольшим разошёлся тиражом свыше 200 тысяч штук и продолжает пользоваться огромным спросом.

Пока Xiaomi официально представлена только на внутреннем рынке. Глобальные продажи компания рассчитывает начать не раньше 2027 года, когда увеличит свои производственные мощности, которых сейчас не хватает. Так, например, книга заказов на SU7 в Китае заполнена до начала 2026-го, а очередь за новейшим кроссовером YU7 выстроилась на ближайшие полтора года.

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