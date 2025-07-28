Lamborghini отзывает суперкар Revuelto из-за проблемы с «дверями-ножницами»

Двери с необычным механизмом открытия могут неожиданно захлопнуться.

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Три десятка суперкаров Lamborghini Revuelto подлежат обязательному визиту в сервисный центр. Причина — фирменные распашные двери могут не только подвести собственника авто, но и нанести травмы ему и пассажирам, передаёт портал CarBuzz.

Уже в ходе послепродажной проверки итальянский автопроизводитель обнаружил, что в механизме открывания и закрывания имеются проблемы со стопором в виде газовой пружины. Одна из деталей, сферический штифт, слабо затянута. Это значит, что открывающиеся вверх двери могут лишиться опоры и «упасть».

В Lamborghini рассказали, что случаев травм и инцидентов в целом с проблемными дверями, к счастью, не зафиксировано. Тем не менее в целях безопасности решено в кратчайшие сроки проверить механизм дверей и устранить проблему с фиксатором в случае её обнаружения.

Под отзыв попали 27 экземпляров Lamborghini Revuelto, выпущенные с декабря 2023-го по февраль 2025-го.

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