В России стартовала мелкоузловая сборка кроссовера Haval M6

Бывший завод «ПСМА Рус» перешёл на выпуск полного цикла.

© "Автомобильные технологии"

На бывшем заводе Peugeot-Citroen в Калужской области началась мелкоузловая сборка (CKD) популярного в России кроссовера Haval M6. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщила пресс-служба предприятия, которое сейчас называется «Автомобильные технологии».

Ещё в феврале на заводе была налажена «отверточная» сборка паркетника из готовых машинокомплектов, привезённых с головного предприятия Haval в Китае. Все эти пять месяцев параллельно шла подготовка к переходу на выпуск полного цикла — со сборкой, сваркой и покраской кузовов.

© "Автомобильные технологии"

В рамках работ были модернизированы конвейеры на заводе, настроены контрольные стенды, найдены поставщики лакокрасочных материалов, грунта, антигравийных и герметизирующих мастик для первичной обработки кузова. Кроме того, установлены технические параметры крепежей в конструкции автомобиля и настройки геометрии кузова. Внедрены производственные, учетные системы и системы качества, а также система управления конвейерными линиями в цехах.

Ожидается, что до конца года предприятие «Автомобильные технологии» выпустит 25 тысяч кроссоверов китайского бренда.

Haval M6 — один из самых продаваемых «китайцев» в России. В прошлом году кроссовер попал в топ-10 самых популярных автомобилей на первичном рынке, разойдясь тиражом 38 043 штук. Стоимость M6 российской сборки — 2,1-2,2 млн рублей в зависимости от типа трансмиссии.

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