Раскрыты подробности о бюджетной версии Tesla Model Y

Дешевая модификация электрокроссовера отличается как снаружи, так и внешне.

© Tesla

Американский производитель электромобилей Tesla до конца 2025 года запустит в продажу бюджетную версию своего батарейного кроссовера Model Y. О подробностях упрощенной модели рассказал в соцсетях популярный китайский автомобильный блогер «Garage 42».

Источник поделился шпионскими фото удешевленной версии. Судя по этим изображениям, дешевая Model Y будет лишена панорамной крыши и экрана развлекательной системы для пассажиров на заднем ряду. В отделке салона использованы более простые и бюджетные материалы. Интересно, что при этом в Tesla сохранили функцию переключения передач с помощью сенсорного экрана.

© 42号车库

Будет отличаться дешевый Model Y и внешне. Передняя часть лишилась светодиодной полосы, а фары расположены выше, чем на оригинальной модели, что делает автомобиль похожим на Model 3. Задние фонари тоже стали раздельными — убрана LED-перемычка. Т.е. дизайн автомобиля стал чуть проще, что должно снизить затраты на производство.

Сведений о технической модификации на данный момент нет.

По сведениям источников, бюджетный Model Y уже встал на конвейер. Правда, не уточняется, где именно — на заводе в Шанхае или головном предприятии Tesla в Остине, штат Техас. В продаже электрический кроссовер появится в четвертом квартале 2025 года. Сколько будет стоить бюджетная версия, пока неизвестно. Сейчас цена паркетника, например, в КНР начинается от 263 500 юаней (2,9 млн рублей).

Поставки автомобилей Tesla в Китай рухнули на 87%