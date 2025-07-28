Россия попала в топ-15 стран с самым доступным бензином для населения

До собственного рекорда нашей стране не хватило двух позиций.

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Россия оказалась на 15-й строчке по доступности бензина среди стран Европы. К такому выводу при подведении итогов первого полугодия 2025 года пришло РИА «Новости».

Рейтинг ведётся с середины 2010-х и составляется на соотношении стоимости топлива в стране и зарплат населения. Так, на среднюю зарплату в России сегодня можно купить 1360 литров бензина АИ-95. Это больше, чем в Казахстане (1285 литров) и Белоруссии (887 литров), занимающих 16-е и 24-е место соответственно. Всего на одну строчку выше в рейтинге находится Испания с 1364 литрами на одну зарплату.

Возглавляет список Люксембург, где месячного дохода гражданам хватает на 2,8 тысячи литров бензина. На втором месте идёт Великобритания (2527 литров), замыкает тройку Норвегия (2294 литров). Последнее, 32-е место занимает Молдавия — всего 546 литров.

По итогам 2024 года Россия тоже находилась на 15-м месте европейского списка. Стоит отметить, что это одна из лучших позиций нашей страны в данном рейтинге, который ведётся вот уже девятый год. Рекордным было первое полугодие 2022-го, когда Россия заняла 13-е место с показателем 1057 литров топлива на среднемесячную зарплату.

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