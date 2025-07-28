Продвинутый автопилот и 165 км на электротяге: рассекречен гибридный Exlantix E05

За полтора месяца до мировой премьеры в Chery показали фотографии нового премиального внедорожника.

© Exeed

Китайский производитель гибридных автомобилей и электромобилей Exlantix, принадлежащий концерну Chery Automobile, представил первые изображения нового гибридного кроссовера Exlantix E05 EREV. Новинка имеет некоторое внешнее сходство с Porsche, а среди её главных технических особенностей — продвинутая система автономного вождения.

По информации CarNewsChina, кроссовер оборудован автопилотом второго уровня от китайской компании Horizon Robotics. Система автономного вождения работает даже в городских условиях благодаря 12 радарам на кузове, камерам на бамперах и лидару на крыше. ИИ способен самостоятельно управлять автомобилем в пробке, менять полосу движения, пропускать пешеходов и объезжать препятствия.

Что касается дизайна, то своими ромбовидными ходовыми огнями Exlantix E05 похож на кроссовер Porsche Macan. Но в сравнении с «немцем» автомобиль имеет квадратные и брутальные формы. Габариты тоже побольше: длина — 4780 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1725 мм. Расстояние между осями составляет 2800 мм. Масса в снаряжённом состоянии, то есть с водителем, заправленным баком и всеми необходимыми компонентами, равна 2065 кг.

Под капотом установлена 1,5-литровая «турбочетвёрка», работающая только в качестве генератора электричества для тяговой батареи. Характеристики электрического довеска в Chery пока не разглашают. Известно только, что запас хода достигает 165 км. Максимальная скорость автомобиля — 200 км/ч.

Мировая премьера Exeed Exlantix E05 состоится в сентябре. Сначала модель поступит в продажу в Китае, а в дальнейшем выйдет и на международный рынок.

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