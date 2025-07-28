В России подешевел полис ОСАГО

Страховщики назвали среднюю стоимость «автогражданки».

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Стоимость полиса обязательного автострахования ОСАГО за последний год снизилась на 5%. Об этом при подведении итогов первого полугодия 2025 года рассказал Российский союз автостраховщиков (РСА).

Если 12 месяцев назад «автогражданка» обходилась автовладельцам в 7514 рублей, то сейчас стоит 7184 рубля. При этом средний размер выплат по страховым случаям вырос на 16,6%: с 94 513 до 110 230 рублей.

«Одним из основных факторов является высокая конкуренция между страховщиками за «безубыточных» автовладельцев — аккуратных водителей, которые ответственно соблюдают правила дорожного движения и избегают аварий. Таких водителей становится все больше, что существенно влияет на динамику рынка», — объяснил тенденцию глава РСА Евгений Уфимцев.

В общей сложности за январь-июнь 2025 года страховщики выплатили 115,1 млрд рублей (+17%). Количество заключенных договоров за шесть месяцев составило 23 млн, что на 11,5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

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