BMW и Mercedes-Benz возглавили необычный антирейтинг в Москве

Автомобили двух немецких марок оказались в числе наиболее подозрительных.

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За первые шесть месяцев 2025 года с московских улиц было эвакуировано свыше 1000 автомобилей без госномеров. В тройку лидеров по принудительному перемещению на специализированную стоянку попали два люксовых «немца» и один «китаец».

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, чаще всего в первом полугодии на стоянки эвакуировали машины марки BMW — 121 раз. На втором месте идёт Mercedes-Benz с 79 эвакуированными автомобилями. Третью строчку занимает китайский бренд Geely.

Автомобили, которые чаще остальных эвакуируют без номеров в Москве, топ-5:

В ведомстве напомнили, что припаркованные без номерных знаков, автомобили могут представлять угрозу — находиться в угоне или использоваться в преступных целях. После перемещения на охраняемые стоянки сотрудники полиции проверяют машину и устанавливают её владельца.

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