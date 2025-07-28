BMW и Mercedes-Benz возглавили необычный антирейтинг в Москве
Автомобили двух немецких марок оказались в числе наиболее подозрительных.
За первые шесть месяцев 2025 года с московских улиц было эвакуировано свыше 1000 автомобилей без госномеров. В тройку лидеров по принудительному перемещению на специализированную стоянку попали два люксовых «немца» и один «китаец».
Как рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта, чаще всего в первом полугодии на стоянки эвакуировали машины марки BMW — 121 раз. На втором месте идёт Mercedes-Benz с 79 эвакуированными автомобилями. Третью строчку занимает китайский бренд Geely.
Автомобили, которые чаще остальных эвакуируют без номеров в Москве, топ-5:
- BMW – 121 авто;
- Mercedes-Benz — 79;
- Geely — 68;
- Lada — 61;
- Toyota — 44.
В ведомстве напомнили, что припаркованные без номерных знаков, автомобили могут представлять угрозу — находиться в угоне или использоваться в преступных целях. После перемещения на охраняемые стоянки сотрудники полиции проверяют машину и устанавливают её владельца.
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