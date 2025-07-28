Кроссовер Ferrari Purosangue отозван из-за неисправных тормозов

Итальянская компания признала, что проблема с тормозами имеется на почти 600 автомобилях.

© Ferrari

Полтысячи люксовых кроссоверов Ferrari Purosangue подлежат возврату в дилерский центр. На одном из самых необычных автомобилей итальянской марки обнаружен дефект тормозной системы.

Как говорится в отчёте NHTSA (Национальное управление по дорожной безопасности США), под отзывную кампанию попали 541 авто, выпущенные с июля 2022 по февраль 2025 года. Причина — короткое замыкание в блоке предохранителей из-за его соприкосновения с панелью для упора ног пассажира на переднем сиденье.

При возникновении неполадки на «приборке» загорается контрольная лампа состояния тормозной системы. Однако самое опасное — тормоза на Ferrari Purosangue при таком замыкании цепи могут потерять эффективность.

В Ferrari признали, что абсолютно 541 автомобиля со 100-процентной вероятностью имеют вышеуказанный дефект. И в Маранелло уже знают, как устранить эту проблему. Между блоком предохранителей и нишей для ног переднего пассажира будет установлена пластиковая прокладка. Специалисты дилерских центров Ferrari установят её бесплатно.

Toyota отзывает 100 тысяч машин из-за риска отказа тормозов