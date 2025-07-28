Tesla и Samsung объявили о заключении рекордного контракта на $16,5 млрд

Южнокорейский производитель электроники обеспечит компанию Илона Маска чипами нового поколения для беспилотных автомобилей — и не только.

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Американский производитель электромобилей и роботакси Tesla заключил многомиллиардную сделку с южнокорейским поставщиком электроники Samsung.

Сделка на сумму $16,5 млрд заключена до конца 2033 года. В рамках этого партнёрства Samsung будет поставлять Tesla специализированные чипы искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей, человекоподобных роботов и центров обработки данных с ИИ.

Производство полупроводников Tesla AI6 нового поколения будет осуществляться на недавно построенном предприятии Samsung в Техасе, расположенном недалеко от завода Tesla.

«Это крупнейшая индивидуальная сделка, которую когда-либо заключало подразделение Samsung по производству микросхем», — отмечает издание Financial Times.

Ранее крупнейшим техническим партнёром Tesla была компания Panasonic. За 15 лет сотрудничества, с 2010 года, японский поставщик тяговых батарей инвестировал около $5 млрд, в том числе в строительство площадки по выпуску аккумуляторов в Канзасе.

После объявления о контракте акции Tesla подорожали на 1,9%. Ценные бумаги Samsung выросли в стоимости на 6,8%.

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