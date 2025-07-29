Водитель водителю — друг? Эксперты выяснили, насколько дружелюбны автомобилисты в России

77% автомобилистов ведут мысленные диалоги с другими участниками дорожного движения.

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На дороге каждый день встречаются десятки незнакомых друг другу людей, а значит, здесь всегда есть место взаимодействию и общению. Медиахолдинг Rambler&Co и экосистема Сбера для автолюбителей провели совместное исследование, выяснив, как именно водители относятся друг к другу в дорожном потоке. В опросе приняли участие более 7000 автомобилистов со всей России.

Дружелюбие и эмоции: радует предсказуемость, злят провокации

Большинство респондентов (65%) относятся к другим водителям позитивно. 8% воспринимают соседей по дороге нейтрально. И 27% придерживаются более пессимистичных взглядов: для них соседи по дороге — потенциальные источники стресса.

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Дружелюбное отношение на дороге не остается незамеченным другими водителями. Больше всего симпатии вызывают следующие поступки:

Предсказуемое и вежливое поведение в потоке (26%);

Понимание и поддержка, которые проявляются, например, в терпении к нерешительности начинающего водителя (22%);

Каждый пятый (19%) ценит вежливость, выражающуюся в активном использовании сигналов благодарности — мигании «аварийкой» или жестах рукой;

Помощь в сложных ситуациях, например, буксировка (16%);

Подсказка о визуально заметных проблемах с машиной (14%);

Оставшиеся 3% отметили другие формы выражения дружелюбия.

С другой стороны, любое хорошее отношение «убивают» агрессия, подрезания и провокации на дорогах (26%), игнорирование ПДД (21%), высокомерие (20%), «бездумное» вождение — невнимательность или привычка отвлекаться на смартфон (18%), а также неблагодарность, задержка движения по левой полосе и прочее (12%). Лишь 3% респондентов сохраняют доброжелательность к другим в любой ситуации.

«Дорожное единство» в неожиданных проявлениях

По статистике четверо из пяти водителей проявляют дружелюбие. Самый распространённый жест — пропуск других спешащих водителей вперед, если это безопасно (40%). 24% чаще всего выражают дружелюбие предупреждениями о возможной опасности с помощью мигания фар. Есть и те, кто регулярно помогают починить или подтолкнуть машину (6%), делятся подсказками по навигации (3%), звонят в экстренные службы, оказывают первую помощь или подвозят до СТО при ДТП (3%). 1% уделяют внимание расстановке подсказок по трафику на интерактивных картах.

Ощущение «дорожного единства» чаще всего возникает, когда другой водитель проявляет лояльность в конкретной ситуации:

Уступка на скоростном участке дороги (32%); Водители вместе преодолевают пробки или плохие дороги (13%); Одинаковые или похожие автомобили (7%), долго едут в одном направлении (6%); 4% приветливо относятся к водителям, которые приятны внешне, возят милых домашних животных или например, тоже перевозят детей; 1% испытывают чувство единения с теми, кто эмоционально подпевает музыке и просто имеет похожий госномер.

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Общение с другими водителями в мыслях и наяву

Ещё исследование показало, что 77% опрошенных ведут мысленные диалоги с другими участниками движения. По 13% просят ускориться, чтобы успеть на зеленый сигнал, другие — позволить обгон, и столько же респондентов общаются со всем потоком — «ну и чего стоим?» Некоторым достаточно просто долго находиться на одной трассе, периодически обгоняя друг друга, чтобы подумать нечто вроде «и снова здравствуйте!» (9%). 6% поддерживают друг друга при совместном преодолении трудной ситуации на дороге, а 3% не воздерживаются от комплиментов, когда видят красивую машину по соседству в потоке.

Что касается обмена сообщениями с помощью сигналов фар и жестов, то эти способы оказались самыми популярными внешними проявлениями коммуникации: каждый третий (33%) использует дальний свет, чтобы предупредить или поблагодарить, еще 29% полагаются на жесты. Каждый десятый (9%) открывает окно или выходит из машины и обращается к другому автолюбителю напрямую. Впрочем, четверть (25%) респондентов предпочитают держать свои мысли при себе.

Исследование доказывает: россияне помнят и понимают, что за рулём не одни. Каждый жест, даже самый простой, может изменить настроение другого человека в лучшую сторону. Доброжелательность, предсказуемость и внимание к другим делают поездки безопаснее и приятнее!

Как меняются предпочтения российских автолюбителей от региона к региону. Исследование СберАвто