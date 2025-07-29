Рассекречен первый автомобиль новой российской марки Tenet

Состоялась премьера полноприводного городского кроссовера с индексом T8.

© Tenet

Во вторник, 29 июля, новый российский автобренд Tenet презентовал свою первую модель — кроссовер T8. Новинка имеет вместительный трёхрядный салон, полный привод и достаточно мощный турбодвигатель.

Автомобиль построен на базе кроссовера Chery и собирается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. За основу был взят среднеразмерный Tiggo 8 Plus, который в России продавался под названием Tiggo 8 Pro Max.

Под капотом установлена пока безальтернативная бензиновая «турбочетвёрка» 2,0 на 197 сил. По неофициальной информации, в дальнейшем в моторной линейке появится 1,6-литровая версия. Трансмиссия — полноприводная. Но если в Китае Tiggo 8 Plus имеет модификацию с классическим «автоматом», то его российский аналог оборудуется только роботизированной коробкой передач.

В размерном классе Tenet T8 предстоит конкурировать с Jaecoo J7, Geely Atlas, Changan CS55 Plus, Omoda C5, Haval H3. Длина первого кроссовера российской марки составляет 4521 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, колесная база равна 2710 мм. Объём багажника составляет 193 литра, но при сложенных втором и третьем рядах сидений его вместимость увеличивается до внушительных 1930 литров.

© Tenet

В оснащение входят светодиодная оптика, 19-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша, выдвижные дверные ручки, атмосферная подсветка в салоне, водительское кресло с электрорегулировкой в десяти направлениях, вентиляцией, обогревом и функцией памяти. Что касается мультимедийной системы, то с 10,3-дюймовой «приборкой» соседствует 15,6-дюймовый экран с разрешением высокой четкости 2,5К. Аудиосистема в зависимости от комплектации имеет восемь или десять динамиков.

Кроме того, в отличие от оригинала, Tenet T8 полностью адаптирован к климатическим условиям в России. Уже в базовой комплектации имеется полноценный зимний пакет с обогревом лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, зеркал, рулевого колеса и всех сидений.

Стоимость и дата старта продаж нового кроссовера Tenet T8 будут объявлены отдельно.

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