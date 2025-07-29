Самое дешёвое ОСАГО в 2025 году: названы регионы России с наиболее доступной «автогражданкой»

Стоимость ОСАГО в России варьируется в пределах от 4186 до 7757 рублей.

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Минимальная стоимость полиса обязательного автострахования ОСАГО в России составляет 4186 рублей. По такой низкой цене «автогражданку» может приобрести в Калининградской области, говорится в сообщении Финуслуг, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

Помимо Калининградской области, в регионы с минимальной стоимостью ОСАГО по России вошли Тульская (4786 рублей) Рязанская (4985 рублей) и Белгородская области (4989 рублей).

Топ-10 регионов России с самой низкой стоимостью ОСАГО в первом полугодии 2025 года:

Калининградская область — 4186 рублей; Тамбовская область — 4645 рублей; Брянская область — 4705 рублей Тульская область — 4786 рублей; Рязанская область — 4985 рублей; Белгородская область — 4989 рублей; Свердловская область — 5165 рублей; Пермский край — 5272 рублей; Пензенская область — 5296 рублей; Саратовская область — 5307 рублей.

Топ регионов с самой высокой стоимостью «автогражданки» возглавляет Новосибирская область — 7757 рублей. Следом расположились Челябинская область (7370 рублей), Алтайский край (7254 рублей) и Иркутская область (7247 рублей).

ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) — страховка, которую обязан иметь каждый автовладелец. Если обладатель полиса станет виновником ДТП, то компенсацию другим пострадавшим заплатит страховая компания.

Как сэкономить на ОСАГО