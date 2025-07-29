В Tesla ответили на вопрос о выпуске мини-Cybertruck

С продажами оригинального Tesla Cybertruck длиной 5,8 метров большие проблемы.

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Футуристичный пикап Tesla Cybertruck в скором будущем может получить новую, более миниатюрную версию. Об этом заявил вице-президент по инжинирингу американской компании Ларс Морави.

Дебютировавший в ноябре 2023 года электрический пикап, помимо своей необычной формы, имеет весьма внушительные габариты. Длина автомобиля составляет 5885 мм, ширина — 2027 мм, высота — 1905 мм, а расстояние между осями равно 3807 мм. Машина слишком большая и неудобная для вождения в городе.

«Нужна ли Tesla мини-версия Cybertruck? Мы держим данный вариант в уме с самого начала. Это не просто пойдёт на пользу нашим покупателем, но и улучшит продажи», — приводит слова Морави издание Business Insider.

Габаритный и тяжёлый Tesla Cybertruck не пользуется большим спросом на родине в США. С начала текущего года в Штатах было продано всего 11 тысяч экземпляров. Да и за весь прошлый год объём продаж был достаточно скромный — 39 000 единиц. Сравните с лидером рынка пикапов Ford F-Series, который разошёлся тиражом 765,6 тысяч единиц в 2024 году.

© Tesla

В Европе и Китае громоздкий и угловатый электропикап Tesla весом 6 тонн не продаётся вообще, поскольку не соответствует местным требованиям безопасности. В Великобритании в начале года даже произошёл случай, когда полиция конфисковала Cybertruck из-за того, что эксплуатация этой машины на дорогах Туманного Альбиона запрещена.

На сегодняшний день Tesla Cybertruck, помимо США, продаётся в Канаде и Мексике, а также в странах Ближнего Востока — Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Так что запуск новой, более компактной и лёгкой модификации определённо имеет смысл.

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