Changan получил статус государственной автокомпании в Китае

Производитель кроссоверов и седанов теперь на одном уровне с FAW и Dongfeng.

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Один из старейших китайских автоконцернов Changan Automobile Group получил статус независимого производителя, контролируемого центральным правительством Китая. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил китайский телеканал CCTV.

С 1999 года Changan находился под патронажем государственной компании China South Industries Group Corp и считался её дочерней фирмой. Теперь производитель легковых авто отделён от CSGC, его косвенным контролирующим акционером стала Комиссия по надзору и управлению государственными активами (SASAC) при Госсовете КНР. При этом руководящая структура компании останется неизменной

Что даст Changan статус государственной автомобильной компании? Помимо финансовой поддержки и ресурсов от правительства, компания сможет рассчитывать на государственные инвестиции для разработки роботакси, летающих автомобилей, систем автономного вождения. Среди других бонусов — участие в различных государственных проектах, налоговые льготы, упрощенная процедура получения лицензий и разрешений.

Поможет государственный статус и выходу Changan на новые международные рынки. В планах компании – экспансия в Юго-Восточную Азию, страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки, а также Европы. На российский рынок Changan пришёл ещё в 2013 году.

Changan стал третьим китайским автопроизводителем со статусом государственного предприятия. Под прямым управлением центрального правительства КНР также находятся FAW Group и Dongfeng Motor.

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