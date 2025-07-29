Страховщики нашли новый способ борьбы со старыми автомобилями

В России обсуждают дестимулирующие меры для эксплуатации совсем старых автомобилей.

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В России может подорожать полис ОСАГО для автомобилей старше 30 лет. О возможном введении соответствующей меры рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Мера, как считается, ускорит обновление автопарка в России, и на дорогах станет меньше автомобилей, представляющих опасность для других участников дорожного движения из-за своего возраста и, как следствие, технического состояния. Ранее сообщалось, что правительство изучает вариант с полным запретом эксплуатации автомобиля после достижения 30 лет и его обязательной сдачей на утилизацию.

«Возможный вариант решения — применение повышающего коэффициента по полису ОСАГО для автомобилей старше 30 лет. Пока обсуждение вопроса носит экспертный характер», — сказал Уфимцев в интервью «Интерфаксу».

При этом глава РСА добавил, что владельцы коллекционных и раритетных автомобилей, время от времени выезжающие на выставки и ретро-фестивали, могут оформить договор обязательного автострахования на один или несколько дней.

По сведениям «Автостата», по российским дорогам ездят около 2,5 млн автомобилей, выпущенных 30 лет назад или более. Это 4% от всего парка транспортных средств в стране.

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