Российский бренд Evolute перешёл на новый уровень выпуска автомобилей

Спустя практически три года после запуска производства завод в Липецке переходит на мелкоузловую сборку автомобилей.

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Автомобильный бренд Evolute в плановом режиме перешёл с крупноузловой сборки гибридов и электромобилей на производство полного цикла со сборкой, сваркой и покраской кузова. Об этом во вторник, 29 июля, сообщили в представительстве компании.

С момента запуска производства на липецком заводе «Моторинвест» в сентябре 2022 года автомобили Evolute собирались только из готовых машинокомплектов. К настоящему моменту на предприятии завершен монтаж сварочного и окрасочного оборудования, и проходят пусконаладочные работы, в рамках которых изготовлены первые локализованные кузова автомобилей Evolute.

«Переход производства на полный цикл позволит увеличить объемы выпуска автомобилей, внедрить автокомпоненты локальных производителей и адаптировать модели под условия эксплуатации в России», — говорится в заявлении Evolute.

Сейчас линейка Evolute насчитывает шесть моделей, все они построены на базе китайских автомобилей. Среди них — седан i-Pro (Dongfeng Aeolus A60), кроссоверы i-Joy (Dongfeng Fengon E3), i-Jet (Dongfeng Sokon Group), I-Space (Landian E5 модели Dongfeng 580) и i-Sky (Forthing T5 EVO). Также в линейке имеется минивэн i-Van (Forthing Lingzhi M5).

Первым автомобилем Evolute, выпущенным по полному циклу, станет обновлённый гибридный паркетник i-Space с дальнобойностью 1250 км. Презентация новой версии кроссовера состоялась 7 июля.

Накануне о переходе на мелкоузловую сборку китайских кроссоверов Haval M6 объявил бывший завод Peugeot-Citroen в Калужской области.

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