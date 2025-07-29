Ferrari купила суперседан Xiaomi SU7 Ultra для изучения китайских технологий

Китайский электрический суперкар заметили на выезде с завода Ferrari в Маранелло.

© 劈你落山/weibo

В октябре 2025 года компания Ferrari явит миру электромобиль под рабочим названием Elettrica. Это будет первая машина на электротяге в линейке «Кавалино рампанте», и, кажется, на завершающей стадии проекта компания решила сравнить свои технические наработки с флагманской китайской «электричкой».

Китайский автоблогер с необычным ником «Суп с саго в Болонье» опубликовал в соцсети Weibo кадры с суперседаном Xiaomi SU7 Ultra на территории завода в Маранелло. Можно было бы подумать, что это некая акция в рамках коллаборации Ferrari и Xiaomi. Тем более в конце прошлого года стороны обсуждали совместное создание электромотора. Однако до сотрудничества дело не дошло.

«Мне удалось выяснить, что SU7 Ultra был официально куплен Ferrari для изучения и разработки своей электрической платформы следующего поколения», — рассказал блогер.

Кто бы мог себе представить ещё лет пять назад, что ведущий мировой производитель спортивных и гоночных машин будет изучать до винтика китайский автомобиль? Однако с начала 2020-х в глобальном автопроме многое поменялось, и теперь «китайцы» задают тренды, особенно в сфере электрических автомобильных технологий. Xiaomi SU7 Ultra — лучший тому пример.

© 劈你落山/weibo

Почему именно Xiaomi SU7 Ultra взяли за образец электрокара?

Седан Xiaomi SU7 Ultra — без преувеличения, пример того, каким должен быть электрический суперкар. Автомобиль оборудован трёхмоторной электрической установкой мощностью 1547 л.с, разгоняется до 100 км/ч за 1,98 секунды и развивает максимальную скорость 359 км/ч. При этом запас хода достигает внушительные 630 км.

На счету спортивного электромобиля рекорды круга на десятке гоночных трасс. В июне нынешнего года SU7 Ultra стал самым быстрым серийным электромобилем в истории Нюрбургринга, проехав круг с результатом 7.04,957 и опередив почти на три секунды Porsche Taycan. А тестовый прототип Ultra и вовсе выдал 6.22,091. Быстрее по «Северной петле» ездили только электрический спортпрототип VW ID.R и лемановский Porsche 919 Evo.

Мировая премьера первого электрокара Ferrari состоится весной 2026 года