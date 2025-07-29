Первый электрический кроссовер Lixiang поступил в продажу

Свыше 500 л.с., максимальная скорость — 180 км/ч, запас хода на одном заряде — 720 км/ч.

© Li Auto

Китайский автобренд Li Auto (Lixiang) объявил о старте продаж своего первого электрического кроссовера. Полноразмерный паркетник Li Auto i8 занял место флагмана в линейке SUV и стоит от 321 800 юаней (3,5 млн рублей), передаёт CarNewsChina.

Li i8 — это лишь вторая полностью электрическая модель в гамме компании, которая в основном специализируется на выпуске гибридов. В 2024 году автопроизводитель из Пекина попробовал силы в сегменте «электричек», выпустив минивэн Mega. Но дорогая и не самая внешне привлекательная машина провалилась на рынке – за год было продано всего 7,5 тысяч штук. В Li Auto учли эти ошибки и с новой батарейной моделью надеются покорить рынок электрических машин.

Li Auto i8 унаследовал лучшие дизайнерские черты Mega, такие как покатый капот, и фары, интегрированные в бампер, светодиодная полоса под ветровым стеклом. При этом бампер и капот имеют более элегантные линии, чем на минивэне. Сзади внедорожник и вовсе похож на гибридный кроссовер Li L9 – в частности, сплошной LED-полосой фонарей и такими же широкими рельефными колёсными арками.

© Li Auto

Оснащается кроссовер двухмоторной электрической силовой установкой на 536 сил (660 Н·м). Разгон с места до «сотни» занимает 4,5 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч. Тяговая батарея в зависимости от комплектации обеспечивает дальность хода 670 км и 720 км.

Как мы рассказывали ранее, в ходе двухлетних тестов новый китайский проехал около 10 млн км за два года. Это 200 витков вокруг Земли.

Габариты Li Auto i8 составляют 5085х1960х1740 мм, колёсная база — 3050 мм. Для сравнения, новинка на 49 мм длиннее, на 39 мм уже и на 56 мм выше люксового электрокроссовера Tesla Model X. По коэффициенту аэродинамического сопротивления «китаец» тоже превосходит своего американского конкурента: 0,218 против 0,220 Cd.

Шасси Li i8 оснащено двухкамерной пневматической подвеской, позволяющей раздельно регулировать высоту (до 65 мм) и жёсткость автомобиля. Дорожный просвет, правда, небольшой даже по меркам кроссовера — максимум 195 мм.

6-местный салон по примеру других автомобилей Li Auto оснащён блоком из двух 15,3-дюймовых экранов мультимедийной системы. Классической приборной панели нет, вместо неё установлен проекционный дисплей на лобовое стекло и узкий сенсорный экран на руле.

Весной нынешнего года Lixiang/Li Auto объявил об официальном выходе на российский рынок. Продажи автомобилей стартуют до конца 2025 года. Правда, по крайней мере пока i8 в их числе нет. Объявлено только, что доступны будут только гибридные L6, L7 и L8.

Официально и с гарантией: объявлены цены на автомобили Lixiang в России