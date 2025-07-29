АвтоВАЗ раскрыл объём выпуска Lada Iskra до конца 2025 года

Новая модель тольяттинского концерна будет выпускаться сразу на двух площадках.

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Во второй половине 2025 года с конвейеров в Тольятти и Санкт-Петербурге сойдёт около трёх десятков тысяч автомобилей Lada Iskra. О планах по выпуску новой модели рассказали на АвтоВАЗе.

Серийное производство новой модели стартовало в апреле текущего года на головном предприятии в Самарской области. А в июне стало известно, что дополнительной площадкой для производства «Искры» выступит бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге.

«До конца года планируем выпустить 20-30 тысяч автомобилей Lada Iskra», — сообщил представитель АвтоВАЗа корреспонденту «Рамблер Авто» в Минске, где организован тест-драйв Lada Iskra.

В концерне отметили, что на петербургской площадке «Автозавод Санкт-Петербург» будет выпущено примерно 4000 единиц Lada Iskra из вышеуказанного общего количества.

В продажу Lada Iskra поступила 20 июля. Модель предлагается в трёх вариантах кузова — седан, универсал и универсал-кросс с увеличенным дорожным просветом. Стартовая цена — от 1 249 000 рублей.

АвтоВАЗ объявил цены Lada Iskra: база — 1 249 000 рублей, топ — 1 799 000 рублей