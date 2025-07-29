АвтоВАЗ раскрыл объём выпуска Lada Iskra до конца 2025 года

Иван Беликов

Новая модель тольяттинского концерна будет выпускаться сразу на двух площадках.

АвтоВАЗ раскрыл объём выпуска Lada Iskra до конца 2025 года
© АВТОВАЗ

Во второй половине 2025 года с конвейеров в Тольятти и Санкт-Петербурге сойдёт около трёх десятков тысяч автомобилей Lada Iskra. О планах по выпуску новой модели рассказали на АвтоВАЗе.

Серийное производство новой модели стартовало в апреле текущего года на головном предприятии в Самарской области. А в июне стало известно, что дополнительной площадкой для производства «Искры» выступит бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге.

«До конца года планируем выпустить 20-30 тысяч автомобилей Lada Iskra», — сообщил представитель АвтоВАЗа корреспонденту «Рамблер Авто» в Минске, где организован тест-драйв Lada Iskra.

В концерне отметили, что на петербургской площадке «Автозавод Санкт-Петербург» будет выпущено примерно 4000 единиц Lada Iskra из вышеуказанного общего количества.

В продажу Lada Iskra поступила 20 июля. Модель предлагается в трёх вариантах кузова — седан, универсал и универсал-кросс с увеличенным дорожным просветом. Стартовая цена — от 1 249 000 рублей.

АвтоВАЗ объявил цены Lada Iskra: база — 1 249 000 рублей, топ — 1 799 000 рублей