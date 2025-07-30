Nissan объявил о закрытии первого зарубежного завода

Предприятие было открыто в середине 60-х годов прошлого века.

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Японская автомобильная компания Nissan закрывает свой старейший и крупнейший завод в Латинской Америке, функционировавший более полувека. Предприятие Civac в мексиканском городе Куэрнавака прекратит свою работу в марте 2026 года, подтвердил новый генеральный директор компании Иван Эспиноза.

После провального 2024 финансового года с рекордным убытком за последние 25 лет в Nissan решились на крайние меры, которые должны позволить оптимизировать затраты и выйти из кризиса. В ближайшие годы компания сократит количество своих заводов в мире с 17 до 10 штук, а производственные мощности уменьшит с 3,5 до 2,5 млн автомобилей.

Слухи о том, что исторический завод в Мексике попадёт под сокращение, впервые появились в СМИ ещё на прошлой неделе. Предприятие задействовано не слишком активно: выпускает только бюджетный седан Nissan Versa и пикап NP300. Проектная мощность завода составляет 300 000 единиц, но на 2025 год запланирован выпуск всего 57 000 машин.

«Мы приняли непростое, но важное решение. Оно поможет нам стать эффективнее, конкурентоспособнее и устойчивее», — приводит слова гендиректора Nissan информационное агентство Reuters.

Завод Civac в Мексике был открыт в 1966 году и стал первым предприятием Nissan за пределами родной Японии. По официальным данным, за 59 лет с местного конвейера сошло около 6,5 млн автомобилей.

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