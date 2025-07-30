Проект первого электрического суперкара Maserati не закрыт

В Модене поставили разработку батарейного MC20 Folgore на паузу.

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Итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей Maserati не закрыл окончательно проект своего первого электрического суперкара. Об этом рассказал генеральный директор «Трезубца» Санто Фичили.

В марте нынешнего года компания из Модены свернула проект батарейного MC20 Folgore. Работа над машиной велась с 2020 года и была остановлена фактически на финальной стадии, так как серийный выпуск планировалось начать до конца 2025-го. Причина — отсутствие интереса со стороны клиентов.

«Сейчас не самое подходящее время для выпуска электрического суперкара. Что будет дальше? Скажем так, поживём — увидим. Мы хорошо продвинулись в работе над данным проектом, но решили взять паузу и понаблюдать за развитием ситуации на рынке», — сказал Фичили в беседе с AutoCar, добавив, что планов по возобновлению разработки у Maserati пока нет.

Сейчас в линейке Maserati представлено два «чистых» электромобиля — кроссовер Grecale Folgore и купе GranTurismo Folgore. Если всё пойдет по плану, то в 2027-м «зелёную» гамму пополнит кроссовер E-UV, а в 2028-м появится электрический седан Quattroporte.

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