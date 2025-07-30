Назван самый востребованный автомобиль в Москве в первой половине 2025 года

Это не Lada Granta и даже не Haval Jolion.

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В рейтинге продаж новых автомобилей в России уже много месяцев лидирует АвтоВАЗ со своим бестселлером Lada Granta, а статус самой востребованной иномарки стабильной удерживает Haval Jolion. Однако именно в Москве наибольшим спросом пользуется другая модель.

По данным «Автостата», самым продаваемым автомобилем в столице в первой половине 2025 года стал китайский кроссовер Geely Monjaro. Среднеразмерный паркетник с 2,0-литровой «турбочетвёркой» и классическим 8-ступенчатым «автоматом» за шесть месяцев разошёлся тиражом в 2,7 тысяч экземпляров.

Лидер продаж в Москве в 2024 году, Haval Jolion (2,4 тысячи штук) за первое полугодие потерял сразу две позиции и пропустил вперёд также Belgee X50 белорусской сборки (2,6 тысячи). Lada Granta стала пятой (1,8 тысяч), уступив строчку ещё одному «белорусу» Belgee X70 (1,9 тысячи).

В марочном рейтинге в столице по итогам первого полугодия лидирует Haval — 7,1 тысячи проданных автомобилей. Geely идёт на второй строчке с результатом 6,8 тысячи. Lada замыкает топ-3 с объёмом продаж 4,9 тысячи автомобилей.

Всего в Москве за первые шесть месяцев 2025 года продано 67 тысяч новых легковушек. 65% от этих продаж пришлись на китайские бренды.

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