Ford стал ещё на шаг ближе к 100-й отзывной кампании в 2025 году

«Голубой овал» объявил 91-й отзыв за последние семь месяцев.

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Американский автоконцерн Ford с начала 2025 года обновил мировой рекорд по числу сервисных кампаний, организовав свыше 90 отзывов по соображениям безопасности. Накануне, 29 июля, «Голубой овал» пополнил этот список ещё одной акцией и стал на шаг ближе к трёхзначной отметке, сообщает Carscoops.

Под новый отзыв попали 23 111 люксовых внедорожников Lincoln Aviator 2025 года выпуска. Автомобили подлежат обязательному визиту в сервисный центр из-за проблемы с задними боковыми стеклами.

Суть неполадки заключается в том, что предохранитель стеклоподъемников не всегда срабатывает при нештатной ситуации, то есть не останавливают подъем стекла при возникновении помехи в оконном проеме. Это опасно, так как стекло может нанести травму пассажиру.

Как объяснили в Ford, поставщик механизма не откалибровал должным образом параметры работы дверного модуля, что и привело к проблеме. Специалисты дилерских центров обновят ПО и поменяют настройки механизма.

Ford является абсолютным лидером по отзывам в мире в 2025 году. Следом идёт Volkswagen Group с 17 кампаниями, замыкает топ-3 General Motors с 15 акциями.

Ford отзывает 1 млн автомобилей