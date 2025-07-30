В СберБанк Онлайн появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов

Страховка, запись на техобслуживание, автотовары, продажа и покупка машины — на расстоянии пары кликов.

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В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый раздел «Авто», объединяющий ключевые сервисы для автолюбителей. Тут собраны сервисы, которые ранее уже были представлены в СберБанк Онлайн, но находились в разных разделах, а также добавлены новые, говорится в сообщении пресс-службы Сбера, поступившем в редакцию «Рамблер Авто».

С помощью нового раздела «Авто» можно записаться на техобслуживание с экономией до 30% в проверенных дилерских центрах и СТО, заправиться с кешбэком, не выходя из авто, оплатить штрафы (и даже разделить их оплату на комфортные суммы) и платные дороги, оформить или продлить страховку, купить автотовары, узнать рыночную стоимость своего авто. Более того, можно купить или продать машину. Не нужно никуда ехать или просматривать предложения разных поставщиков услуг, чтобы найти выгодные.

Раздел «Авто» доступен в профиле и в «Платежах» (начиная с версии 16.10 для Android). При первом входе можно создать цифровой профиль собственного авто или нескольких машин семьи и управлять «семейным автопарком» в пару кликов. Если ранее пользователь уже указывал в приложении информацию о своей машине — например, оплачивал штрафы — информация по его авто подгрузится автоматически.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер продолжает объединять частотные сервисы в разделы, чтобы нашим клиентам было удобнее ими пользоваться. Появление «Авто» позволяет быстро находить решения для любых жизненных ситуаций, связанных с машиной.По данным наших исследований, услуги, представленные в новом разделе, очень востребованы среди автолюбителей. В среднем от 5 до 10 раз в месяц человек пользуется различными услугами, связанными с содержанием и эксплуатацией автомобиля, а 30% респондентов при выборе поставщика услуг интересуется решением не одного, а целого комплекса вопросов.Собрав такие частотные сервисы и проверенных поставщиков в одном разделе, мы можем избавить наших клиентов от необходимости поиска подходящего решения и сэкономить время для самого важного».

Запуск раздела — ещё один шаг развития экосистемы полного цикла для автолюбителей от Сбера, которая охватывает все аспекты и формы взаимодействия человека с автомобилем.

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