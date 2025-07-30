Lada Vesta снова станет «хамелеоном»

В палитру флагмана тольяттинского завода вернётся эмаль «Фантом».

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Флагманская модель АвтоВАЗа, Lada Vesta, получит старый новый цветовой вариант кузова и новое оборудование. Об этом рассказал инсайдерский Телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на источники в официальных дилерских центрах.

В палитру «Весты» вернётся серо-голубой цвет «Фантом», от которого завод отказался в конце 2021 года из-за санкций Запада. Главная особенность данной эмали — смена оттенков кузова в зависимости от угла обзора, то есть это краска-хамелеон.

Кроме того, Vesta получит складной ключ с обновлённым дизайном и защиту защемления в передних электростеклоподъёмниках. Эти новинки наряду с расцветкой «Фантом» появятся в комплектации флагмана уже в начале осени текущего года.

Lada Vesta предлагается в двух типах кузова, 4-дверный седан и 5-дверный универсал, и девяти различных комплектациях. Цветовая гамма насчитывает шесть цветов: белый, серебристый, серый, черный, коричневый и синий.

АвтоВАЗ приступил к разработке Lada Vesta нового поколения