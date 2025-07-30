Электрический кабриолет Denza Z замечен на дорогах в Китае

Китайский суперкар проходит тестирование на обычных дорогах.

© Gemini-迷你/weibo

Двухдверное электрическое купе Denza Z от концерна BYD, представленное в апреле на Шанхайском автосалоне, вышло на дорожные испытания. Ожидается, что эта модель составит конкуренцию премиальному «немцу» Porsche 911, сообщает CarNewsChina.

Автором дизайна суперкара является бывший шеф-дизайнер Вольфганг Эррег. Среди главных внешних особенностей Z — рельефные задние крылья, большой передний воздухозаборник, массивный задний спойлер и чёрная крыша. Ещё можно отметить скрытые дверные ручки, боковые зеркала заднего вида на дверях и заглушку для зарядного порта в правом заднем крыле.

© Gemini-迷你/weibo

В отличие от концепт-кара, показанного в Шанхае, тестовый образец имеет откидывающийся мягкий верх. Считается, что наличие такой комплектации расширит клиентскую базу Denza Z, а машина составит конкуренцию другому электрическому родстеру MG Cyberster от SAIC. Ещё автомобиль оснащён складным рулём, что, как заявляют разработчики, плюс для безопасности, так как в случае ДТП водительское место получит дополнительное пространство.

BYD не спешит делиться техническими подробностями о своей новинке. По сведениям инсайдеров, купе оборудуется силовой установкой на 778 л.с., как на седане BYD Han L и кроссовере BYD Tang L.

Как скоро Denza Z появится в продаже, пока неизвестно. Примерная стоимость двухдверки составит 300 000 юаней (3,4 млн рублей).

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