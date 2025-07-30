АвтоВАЗ назвал «домыслами» и «хайпом» информацию о снижении зарплат сотрудников заводов

Ведущий производитель легковых авто отреагировал на сообщения в СМИ

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Российский концерн АвтоВАЗ прокомментировал сообщения о переходе на четырехдневную рабочую неделю и снижении зарплат по этой причине на 20%.

«Мы уже коммуницировали ранее информацию, в которой были указаны сроки принятия решений о переходе или не переходе на сокращенную неделю. Все остальное является абсолютными домыслами и очередной попыткой хайпа», — заявил представитель АвтоВАЗа на запрос «Рамблер Авто».

В среду утром, 30 июля, Телеграм-канал Mash сообщил, что будто бы с 29 сентября все заводы АвтоВАЗа перейдут на четырехдневную рабочую неделю. При этом зарплаты сотрудников будут снижены минимум на 20%.

Утверждается, такие меры связаны с переполненными складами компании и резким падением продаж на фоне общего сокращения авторынка.

Ранее о переходе на четырехдневную рабочую неделю объявили ГАЗ и КамАЗ. На АвтоВАЗе, судя по предыдущим сообщениям, допускают подобный сценарий, но окончательное решение пока не приняли.

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