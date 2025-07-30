Lamborghini установила рекорд по продажам автомобилей

Второй год подряд компания обновила личное достижение на рынке.

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Итальянский производитель роскошных суперкаров Lamborghini впервые в своей истории продал за первое полугодие свыше 5,5 тысячи автомобилей. О рекордных продажах компания из Сант-Агата-Болоньезе сообщила в финансовом отчёте по итогам первой половины 2025 года.

В январе-июне было продано 5681 автомобилей Lamborghini. Это на 2% больше, чем год назад, когда компания реализовала 5558 единиц, что тоже стало рекордом.

Бестселлером, как и по итогам всего прошлого года оказался внедорожник Urus, проданный в количестве 3913 штук. Причем продажи пятидверки взлетели сразу на 10% в годовом выражении.

Среди рынков сбыта Lamborghini лидирует макрорегион EMEA: Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка, где было продано 2708 автомобилей. Следом идут страны Америки — 1732 автомобиля. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входят Китай, Япония, Южная Корея, Казахстан, итальянская компания реализовала 1241 единиц.

Выручка компании за первые полгода составила €1,62 млрд, что полностью соответствует показателям 12 месяцев назад. А вот операционная прибыль упала на 5,9% — €431 млн, что в Lamborghini объяснили неблагоприятной динамикой обменного курса.

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