Geely выпустит пять новых моделей до конца 2025 года: три кроссовера и два седана

Подробности о каждой новинке уже известны.

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Один из крупнейших китайских автоконцернов Geely Auto ставит амбициозные цели на вторую половину 2025 года. В планах компании — существенное расширение модельного ряда и достижение рекордного целевого показателя, передаёт CnEVPost.

Как заявил генеральный директор Geely Гань Цзяюэ на конференции, посвященной итогам первого полугодия, до конца текущего года планируется выпуск пяти новых моделей. Все эти новинки — три кроссовера и два седана — будут гибридами. Среди них как модели самой компании Geely, так и её дочерних брендов. Технические подробности о каждой из них в той или иной степени были раскрыты в прошлые месяцы.

Zeekr 9X: флагманский кроссовер с 2,0-литровым ДВС, выступающим в качестве генератора, и тремя электромоторами. Суммарная мощность — 1400 л.с. Разгон до 100 км/ч за 3 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Запас хода в смешанном режиме достигает 1500 км.

флагманский кроссовер с 2,0-литровым ДВС, выступающим в качестве генератора, и тремя электромоторами. Суммарная мощность — 1400 л.с. Разгон до 100 км/ч за 3 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Запас хода в смешанном режиме достигает 1500 км. Lynk 10 EM-P: большой 5-метровый седан с 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами, в сумме выдающими 530 л.с. С места «до сотни» автомобиль разгоняется за 5,9 секунды и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Пока известен только запас хода на электротяге — 192 км.

большой 5-метровый седан с 1,5-литровым турбодвигателем и двумя электромоторами, в сумме выдающими 530 л.с. С места «до сотни» автомобиль разгоняется за 5,9 секунды и развивает максимальную скорость 210 км/ч. Пока известен только запас хода на электротяге — 192 км. Geely Galaxy A7: седан размером с Toyota Camry — 4918 х 1905 х 1495 мм при колёсной базе 2845 мм. Как и Lynk 10 EM-P, оснащается подзаряжаемой гибридной установкой, в которой турбочетвёрка 1,5 работает в связке с единственным электромотором. Общая отдача бензо-электрической системы составляет 350 «лошадок». Скоростные характеристики машины пока неизвестны. Дальность хода достигает впечатляющие 2100 км.

седан размером с Toyota Camry — 4918 х 1905 х 1495 мм при колёсной базе 2845 мм. Как и Lynk 10 EM-P, оснащается подзаряжаемой гибридной установкой, в которой турбочетвёрка 1,5 работает в связке с единственным электромотором. Общая отдача бензо-электрической системы составляет 350 «лошадок». Скоростные характеристики машины пока неизвестны. Дальность хода достигает впечатляющие 2100 км. Geely Galaxy M9: 6-местный кроссовер с продвинутым автопилотом G-Pilot H, умеющим самостоятельно управлять машиной как в городе, так и на шоссе, и парковаться. Мощность «розеточного» гибрида, состоящего из 1,5-литрового турбомотора и одного электродвигателя, на данный момент неизвестна. Обнародовано только, что разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды. А запас хода на одном баке/заряде достигает 1500 км.

6-местный кроссовер с продвинутым автопилотом G-Pilot H, умеющим самостоятельно управлять машиной как в городе, так и на шоссе, и парковаться. Мощность «розеточного» гибрида, состоящего из 1,5-литрового турбомотора и одного электродвигателя, на данный момент неизвестна. Обнародовано только, что разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды. А запас хода на одном баке/заряде достигает 1500 км. Zeekr 8X: младший брат Zeekr 9X и второй гибрид в линейке суббренда Geely — более компактный и бюджетный. Технических данных пока не так много: 2,0-литровый ДВС-генератор и один или два электродвигателя с отдачей 394 и 503 л.с. соответственно. Дальность хода в электрическом режиме — до 350 км. Гибрид подзаряжается не только на ходу, но и от розетки.

Цель Geely на второе полугодие — продать 1 590 820 автомобилей

По итогам первого полугодия Geely реализовала 1 409 180 автомобилей. Это на 47% больше, чем в январе-июне прошлого года. Тем не менее во второй половине года компании нужно будет превзойти эту цифру, если она хочет достичь установленного в начале года целевого показателя в 3 млн проданных машин. Таким образом, до конца года китайский концерн должен продать 1 590 820 автомобилей — в среднем 265 137 автомобилей в месяц.

Лишь один китайский производитель электрокаров может выполнить план продаж в 2025 году