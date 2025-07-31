QR-код и номер: с 1 августа медсправки для водителей будут выдавать только в электронном виде

Бумажный вариант справки уходит в прошлое.

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С 1 августа 2025 года в России изменятся правила прохождения водительской медкомиссии. Медицинская справка, выдаваемая водителям или кандидатам в водители для получения или обмена прав, лишится классического бумажного варианта, передаёт РИА «Новости».

Таким образом, уже с ближайшей пятницы государственные и частные медицинские учреждения, которые проводят медкомиссии для автомобилистов, будут выдавать заключения только в электронном формате — в виде QR-кода и номера справки.

«Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции», — рассказал о нововведении руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По словам эксперта, отказ от бумажного формата поспособствует борьбе с рынком поддельных медсправок. Электронный документ сложнее подделать, а QR-код будет свидетельствовать о том, что конкретный человек действительно прошёл медкомиссию.

Минздрав впоследствии опроверг данную информацию: медучреждения продолжат выдавать справки в бумажном формате до 1 марта 2027 года.

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