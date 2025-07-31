Aston Martin продаст свою долю команды в Формуле-1

От английской компании в гоночной команде останется только название.

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Британский производитель автомобилей класса люкс Aston Martin объявил о планах по продаже миноритарного пакета акций команды Формулы-1. Как заявил генеральный директор компании Адриан Холлмарк, покупатель доли в 4,6% уже найден.

Как пишет Bloomberg, стоимость пакета акций Aston Martin Formula One составляет $146 млн при общем ценнике команды в $3,2 млрд. Называть покупателя в компании отказались, сославшись на то, что сделка ещё не завершена.

По словам источника, производитель люксовых автомобилей хочет обналичить свою долю на фоне непростого финансового положения. Выручка Aston Martin во втором квартале текущего года сократилась на 34%, а капитализация с начала года упала на 29%.

Продажа акций автопроизводителем никак не повлияет на будущее команды Ф-1. Учитывая небольшую часть акций, Aston Martin всегда имел весьма условное отношение к коллективу, базирующемуся в английском Сильверстоуне.

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Фактическим владельцем команды является канадский миллиардер Лоуренс Стролл. Его консорциуму Yew Tree в свою очередь принадлежит 33% акций британского автопроизводителя. И по соглашению в рамках этой сложной бизнес-схемы команда Ф-1 сохранит название Aston Martin даже без доли компании.

После 13-ти из 24-х этапов текущего чемпионата Ф-1 британская команда занимает восьмую строчку в Кубке конструкторов среди десяти участников. Лучшее достижение «зеленых» — шестое место канадского пилота Лэнса Стролла в первой гонке сезона в Мельбурне.

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