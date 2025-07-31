Минздрав: бумажные медсправки водителям остаются в силе до 2027 года

Ведомство опровергло сообщения о полном переходе на электронные документы.

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Форма справок, выдаваемых российским водителям в ходе медосвидетельствования, не изменится с 1 августа 2025 года. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В четверг утром, 31 июля, в СМИ появилась информация о том, что уже с ближайшей пятницы медучреждения будут выдавать водителям или кандидатам в водители только электронные документы в виде QR-кода и номера справки.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», — приводит слова Кузнецова информационное агентство ТАСС.

По словам помощника министра здравоохранения, изменение формы медицинского заключения для водителей, с полным отказом от бумажных справок, действительно запланировано. Но новые правила вступят в силу лишь с 1 марта 2027 года. К тому времени будут приняты все необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения.

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