Опубликованы шпионские фото хардкорного пикапа Jetour Zongheng F700

1600-сильный гибридный пикап выехал на дорожные испытания.

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Новейший китайский пикап Jetour Zongheng F700 попал в объективы шпионских фотокамер. До сих пор этот легкий грузовичок публика видела только в качестве концепт-кара, впервые представленного в январе нынешнего года.

От шоу-кара замеченный на дорожных тестах предсерийный прототип, судя по фото от AutoHome, заметно отличается. Многоугольные фары приобрели более простую прямоугольную форму, вместо заглушки установлена полноценная радиаторная решётка, а передний бампер стал гораздо массивнее. Задние фонари остались вертикальными, но прибавили в размере и стали угловыми, а бампер лишился футуристичных серебристых вставок по бокам и получил ступеньку посередине. С концептом тестовую версию роднят угловатые формы кузова, рельефный капот и большие колёсные арки.

© autohome.com.cn

Если говорить о технических характеристиках, то Jetour Zongheng F700 оснащается параллельной гибридной установкой с 2,0-литровым турбомотором-генератором и сразу четырьмя электродвигателями. Суммарная отдача электрической системы достигает впечатляющие 1600 л.с. Коробка передач — 2-ступенчатый гибрид DHT.

Данных по скоростным характеристикам, запасу хода, массе и грузоподъёмности пока нет. В Chery, материнской компании бренда, лишь сообщили, что зарядка тяговой батареи с 20% до 80% занимает всего 10 минут.

F700 — третья из анонсированных моделей нового семейства Jetour Zongheng после флагманского G900 и G700. В созданную в 2025 году линейку входят дорогие гибридные пикапы и внедорожники, которым предстоит конкурировать с премиальными «вездеходами» Tank, M-Hero, FangChengBao, YangWang.

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