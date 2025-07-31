1250 сил — не предел: тюнеры доработают Chevrolet Corvette ZR1

Специалисты обещают дополнительные 75 л.с., полностью карбоновый кузов и доработанную аэродинамику.

© Caravaggio Corvettes

Канадская тюнинговая компания Caravaggio Corvettes решилась на весьма амбициозный проект. Специалисты ателье из Онтарио доработают Chevrolet Corvette ZR1 восьмого поколения, самый мощный и злой «Корвет» в истории.

Как пишет CarBuzz, тюнеры увеличат мощность на 75 л.с. Хотя казалось бы, куда ещё больше? Стандартный 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом и так выдаёт невероятные 1064 л.с., а модификация ZR1X с электрическим довеском имеет отдачу в 1250 сил.

Откуда планируется взять ещё семь десятков «лошадок», в Caravaggio не уточняют. Объявлено только, что в проекте CR1 будут задействованы обе версии – обычная бензиновая и полуэлектрическая.

© Caravaggio Corvettes

Кроме того, в рамках тюнинга компания заменит все кузовные панели ZR1 на карбоновые, за исключением крыши и центральных стоек. Карбоновыми станут также элементы днища, пороги, обшивки моторного отсека и багажника. Ещё автомобиль получит массивное заднее антикрыло и модернизированные боковые воздухозаборники. То есть Caravaggio CR1 — это не тюнинг-кит, а полноценная переделка Chevrolet Corvette ZR1.

© Caravaggio Corvettes

Caravaggio CR1 будет выпущен жёстко ограниченным тиражом в 20 штук — десять купе и десять кабриолетов. Сборка каждого экземпляра займёт до трёх месяцев. Выпуск первого автомобиля запланирован на апрель 2026 года.

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