Электромобиль Kia EV4 проехал 10 тысяч км на Нюрбургринге и показал удивительный результат

За лучшим временем круга электрокар, правда, не гнался.

© KIA

Китайский концерн Kia устроил своему электрическому хэтчбеку EV4 масштабный тест на выносливость. Батарейный автомобиль проехал 120 000 км, включая несколько тысяч километров по легендарному гоночному кольцу Нюрбургринг.

Целью испытаний была демонстрация возможностей тяговой батареи. Показать максимальный запас хода в Kia, правда, не стремились. Южнокорейский автопроизводитель проверил работоспособность аккумулятора, который, согласно заявленным данным, сохраняет не менее 70% своей первоначальной ёмкости после пробега в 160 000 км.

© KIA

В ходе испытаний Kia EV4 преодолел 10 тысяч километров по «Северной Петле» Нюрбургринга, причём в экстремальном режиме — на 90-95% максимальной мощности. На дорожных испытаниях «электричка» проехала 110 тысяч км в более щадящем режиме. И по завершении этого протяженного заезда показатель состояния батареи (SOH) составил внушительные 95%.

Напомним, что любая современная тяговая батарея по ходу эксплуатации теряет ёмкость и в конце концов достигает неработоспособного состояния. Срок службы аккумулятора составляет от 8 до 15 лет.

В Kia не уточняют, батарея какой ёмкости была установлена на тестовом автомобиле – на 58,3 или 81,4 кВт⋅ч. Мотор во всех комплектациях и вариантах кузова, седан или хэтчбек, один — 201-сильный с расположением на передней оси.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы